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Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: 5 yaş grubu okullaşma oranında yüzde 100'e ulaştık

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 14:21 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentte 2017 yılında okul öncesi eğitime katılım oranını açıklayarak, "Bugün itibarıyla Türkiye'de 5 yaş grubu okullaşma oranı, yüzde 58.79 iken Diyarbakır'da biz, yüzde 100'ü elde etmiş durumdayız" dedi.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, okul öncesi eğitim standartlarının artırılması amacıyla Karacadağ Kırsal Kalkınma Ajansı'nın mali destek programını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Göreve başladığı 30 Haziran'dan bugüne kadar okul öncesi eğitimde önemli başarılar elde ettiklerini belirten Güzeloğlu, 30 Haziran gününden önceki verileri açıkladı. Vali Güzeloğlu, "Göreve başladığımız 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla 3- 4- 5 yaş grubunda, Diyarbakır'da okullaşma oranımız, yüzde 26.74'tü. Şüphesiz 3- 4- 5 yaş grubu açısından bu oran, kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir oran değildi. Bugün itibarıyla bu oranımız, yüzde 43.98'e çıkmış durumdadır. Bu konuda yıl sonu hedefimiz, yüzde 75'tir. Bu oran, Türkiye'de en yüksek düzeye gelmemizi sağlayacaktır. 30 Haziran- 29 Aralık günlerinde, 3- 4- 5 yaş grubunun okullaşma oranında Diyarbakır, yüzde 64.5 gibi çok yüksek bir artış gerçekleştirilmiştir. Bugün yüzde 43.98, 3- 4- 5 yaş grubu okullaşma oranımız, Türkiye ortalaması olan yüzde 35.52'yi de çok aşan ve Diyarbakır adına gerçekten bir başarı öyküsü olarak öne çıkan bir sonuç olmuştur" diye konuştu. Vali Güzeloğlu, 5 yaş grubunda, Diyarbakır'da okullaşma oranının yüzde 100'e ulaştığını ve bu başarının kısa zamanda elde edildiğini belirterek, şunları söyledi:

​"5 yaş grubunda, Türkiye ortalamasına bakarsak bugün itibarıyla 5 yaş grubu Türkiye'de okullaşma oranı, yüzde 58.79 iken Diyarbakır'da biz, yüzde 100'ü elde etmiş durumdayız. Elde ettiğimiz bu büyük başarıyı kalıcı kılmak, bölgenin eğitim anlamında geleceğe bu dönüşümle gelişmesine sağlamak amaçlı Karacadağ Kalkınma Ajansı üzerinden bugün ilan edilen 2018 mahalli destek programları kapsamında da Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kullanılmak üzere 4.5 milyon liralık kaynak tahsis edilmiştir. Aktarılan bu kaynakla okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve model yaklaşımlarına uygun olarak gerekli fiziksel altyapı, beşeri ve teknik altyapıyı güçlendirecek, eğitim kalitesini artıracak projeler kabul edilecektir. Bu projelerde yüzde 90 hibe desteği verilecek. Bu projeler içerisinde anaokulları ve anasınıfların yapılması, okulların malzeme, araç, gereç sağlanması var. Okullarda çocuklarımızın aileleriyle birlikte hem katılması hem de öğrenci olarak sağlanması adına sosyal desteklerin sunulması, ailelerin desteklenmesi, en önemlisi ise Diyarbakır'da artık okul öncesinde kodlama eğitiminin verilmesidir. Bilgi çağında, bilgi ekonomisine katkı koyacak, yetişmiş insan gücünün kavramı olan bilgisayar okur yazarlığı gibi kodlama eğitiminin de Diyarbakır'da okul öncesi eğitiminde verilecek."

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