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Diyarbakır ve Batman'da çocuk istismarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:59 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu Amed Dicle Kadın Platformu, Batman'da ise Beşiktaş Batman Çarşı grubu öncülügünde toplananlar gruplar, çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddet olaylarını protesto ettiler.

Diyarbakır ve Batman'da çocuk istismarına tepki

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK- Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/DİYARBAKIR-BATMAN, (DHA)-DİYARBAKIR'da HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu Amed Dicle Kadın Platformu, Batman'da ise Beşiktaş Batman Çarşı grubu öncülügünde toplananlar gruplar, çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddet olaylarını protesto ettiler.
Diyarbakır'daki eylemde, Amed Dicle Kadın Platformu öncülüğünde bir grup kadın, çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddete yönelik tepki için Ofis Ekinciler Caddesi üzerinde basın açıklaması yapmak istedi. Aralarında, HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydeniz, Dersim Dağ'ın da bulunduğu grup, Yenişehir ilçesi Ofis semtine geldi. Bölgeden önlem alan polis, açıkla yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Polis yetkilisi, daha önceden yapılması planlanan açıklamaya izin verilmeyeceği konusunda yazılı başvurunun reddedildiğini aktardı. Polis müdürünün konuşması üzerine kadınlar, "Evet tebligat yapıldı ama biz duyuru yapmıştık, yönlendirme yapmak amacıyla buraya geldik. Bu toplumsal bir sorun bu açıklamayı yapmamamıza izin verin. Bu masumane ve çocuklar için yapılan bir açıklama, neden izin verilmiyor?" dedi.
POLİS YETKİLİSİ: BEN DE BİR BABAYIM, SİZ DE BİR ANNESİNİZ
Polis müdürü ise "Çocuk istismarı konusunda buna tepki gösterebilirisiniz, bizim buna itirazımız yok. Bunun yol ve yöntemleri çeşitlidir. Biz size neden açıklama yapıyorsunuz demedik, herhangi bir kapalı alanda yapabilirisiniz dedik. Siz de bunu imzaladınız. Bu kanayan bir yaradır, ben de bir babayım, sizler de annesiniz. Ben bunlara katılıyorum. Bunlara karşı değilim, bizler de karşı değiliz. Ama biz şuan da esasta değiliz, usuldeyiz. Açık alanda açıklama yapma yasağımız mevcut, Diyarbakır'da da bu yasağımız hala devam ediyor. Bunu siz de biliyorsunuz. 15 Ağustos 2016 yılından beri devam ediyor" demesi üzerine grup arasındaki kadınlar, ayrılmayacaklarını belirterek, açıklama yapma konusunda ısrarlı olduklarını söyledi.
HDP'Lİ DAĞ: NEDEN DİYARBAKIR'DA ÖZEL YÖNTEMLER UYGULANIYOR?
Polis yetkilisi, daha sonra elindeki yazılı yasak belgesini kadınlara gösterirken, bu sırada HDP Milletvekili Dersim Dağ polis müdürüne, "Neden Diyarbakır'da özel yöntemler uygulanıyor?" diye sorması zerine Polis yetkilisi, "Hanım efendi ben kanun uygulayıcısıyım. Siz milletvekili mi oldunuz? Mazbatayı aldınız. Siz 5542'yi okudunuz mu? 2911'i okudunuz mu?" diye karşılık verdi. HDP'li Dağ da, "Evet okudum. Merak etmeyin benim herşeyden haberim var" dedi.
Yaşanan diyaloglar üzerine polis müdürü üst mercilerle yaptığı görüşme sonrasında basın açıklaması yapılmasına izin verildiğini duyurdu. Grup adına Bahar Karataş'ın yaptığı açıklamada, "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak, gerekli yasal düzenlemelerin, önleyici hizmetlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunun yönteminin ne hadım nede idam olmadığını biliyoruz. İdam ve hadımın uygulandığı ülkelerde kadın ve çocuğa karşı istismarı, taciz ve tecavüzü engellemediğini görüyoruz. Bu erkek egemen zihniyetin yarattığı yanlış politikaların sonucudur" diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından kadınlar, olaysız bir şekilde dağıldı.
BATMAN ÇARŞI GRUBU, İSTİSMARA KARŞI
Çocuk istismarına karşı bir tepki de Batman'dan geldi. Atatürk Parkı önünde toplanan Beşiktaş Batman Çarşı grubu taraftarları, akşam saatlerinde çocuk istismarına karşı tepkilerini, slogan atarak ve bez afişlerle gösterdi. Turgut Özal bulvarı Atatürk parkı önünde kitlesel basın açıklaması yapan çarşı grubu sözcüsü Salih Yiğiter, "Her zaman bu tür olaylara karşıyız. Çarşı grubu olarak bu olayları kınıyoruz. Çocuklar bizim evlatlarımız, kadınlar bizim annelerimiz. İstismarı kabul etmiyoruz" diye konuştu. Vatandaşlar da alkışlarla destek verirken gruptakiler, "Yeter! Ulan vahşiler. Çarşı istismara karşı", "Adamlığa sığar mı tecavüz" yazılı bez afişler açtı. Batman Petrolspor taraftarlarının da destek verdiği eyleme katılanlar, daha sonra sessizce dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır ve Batman'da çocuk istismarına tepkiDiyarbakır ve Batman'da çocuk istismarına tepkiDiyarbakır ve Batman'da çocuk istismarına tepkiDiyarbakır ve Batman'da çocuk istismarına tepki

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