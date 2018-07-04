Diyarbakır ve Batman'da çocuk istismarına tepki

Diyarbakır'daki eylemde, Amed Dicle Kadın Platformu öncülüğünde bir grup kadın, çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddete yönelik tepki için Ofis Ekinciler Caddesi üzerinde basın açıklaması yapmak istedi. Aralarında, HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydeniz, Dersim Dağ'ın da bulunduğu grup, Yenişehir ilçesi Ofis semtine geldi. Bölgeden önlem alan polis, açıkla yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Polis yetkilisi, daha önceden yapılması planlanan açıklamaya izin verilmeyeceği konusunda yazılı başvurunun reddedildiğini aktardı. Polis müdürünün konuşması üzerine kadınlar, "Evet tebligat yapıldı ama biz duyuru yapmıştık, yönlendirme yapmak amacıyla buraya geldik. Bu toplumsal bir sorun bu açıklamayı yapmamamıza izin verin. Bu masumane ve çocuklar için yapılan bir açıklama, neden izin verilmiyor?" dedi.

POLİS YETKİLİSİ: BEN DE BİR BABAYIM, SİZ DE BİR ANNESİNİZ

Polis müdürü ise "Çocuk istismarı konusunda buna tepki gösterebilirisiniz, bizim buna itirazımız yok. Bunun yol ve yöntemleri çeşitlidir. Biz size neden açıklama yapıyorsunuz demedik, herhangi bir kapalı alanda yapabilirisiniz dedik. Siz de bunu imzaladınız. Bu kanayan bir yaradır, ben de bir babayım, sizler de annesiniz. Ben bunlara katılıyorum. Bunlara karşı değilim, bizler de karşı değiliz. Ama biz şuan da esasta değiliz, usuldeyiz. Açık alanda açıklama yapma yasağımız mevcut, Diyarbakır'da da bu yasağımız hala devam ediyor. Bunu siz de biliyorsunuz. 15 Ağustos 2016 yılından beri devam ediyor" demesi üzerine grup arasındaki kadınlar, ayrılmayacaklarını belirterek, açıklama yapma konusunda ısrarlı olduklarını söyledi.

HDP'Lİ DAĞ: NEDEN DİYARBAKIR'DA ÖZEL YÖNTEMLER UYGULANIYOR?

Polis yetkilisi, daha sonra elindeki yazılı yasak belgesini kadınlara gösterirken, bu sırada HDP Milletvekili Dersim Dağ polis müdürüne, "Neden Diyarbakır'da özel yöntemler uygulanıyor?" diye sorması zerine Polis yetkilisi, "Hanım efendi ben kanun uygulayıcısıyım. Siz milletvekili mi oldunuz? Mazbatayı aldınız. Siz 5542'yi okudunuz mu? 2911'i okudunuz mu?" diye karşılık verdi. HDP'li Dağ da, "Evet okudum. Merak etmeyin benim herşeyden haberim var" dedi.