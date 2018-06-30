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Diyarbakır yanıyor! Termometreler 51 dereceyi gösterdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:14 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıklarının son günlerde arttığı Diyarbakır’da termometreler 51 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar sonrası vatandaşlara uyarılarda bulunan uzmanlar 11.00 ila 16.00 arasında çok fazla dışarıda bulunmamalarını söyledi.

Diyarbakır yanıyor! Termometreler 51 dereceyi gösterdi!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır bugün adeta kavruldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sıcak hava, öğle saatlerinde doruğa ulaştı.

KARTON KUTULARI KENDİLERİNE SİPER ETTİLER

Termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği Diyarbakır’da sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti.

UZMANLARDAN AŞIRI SICAKLAR İÇİN UYARI

Aşırı sıcaklar nedeniyle uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşların özellikle güneşin etkili olduğu saat 11.00 ila 16.00 arasında çok fazla dışarıda bulunmamalarını söyledi. Sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemine değinen uzmanlar, gün içerisindeki işlerin öğleden önce yapılması uyarısında bulundu. (İHA)

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