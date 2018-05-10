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Diyarbakır, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

 FENERBAHÇE ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesi Diyarbakır'da tüm hazırlıklar tamamlandı.

Diyarbakır, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazır

Mehmet TÜRK- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- FENERBAHÇE ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesi Diyarbakır'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 10 bin polis ile bin 200 özel güvenlik görevlisinin görev yapacağı karşılaşmayı izlemek için kent dışından gelen futbolseverler, stadyuma ücretsiz taşınacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde Diyarbakır'ın yeni stadyum yolu üzerinde yer alan yollarda, orta refüj, kavşak ve kaldırımlarda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar tamamlandı. Yollar asfaltlandı, yön tabelaları yerleştirildi, kaldırım taşları yenilendi, refüj ve kavşaklarda peyzaj çalışması yapıldı. Fırat Bulvarı, Lunapark ile Diyarbakır Stadyumu arasındaki 2,5 kilometrelik refüj ve kavşaklara petunya, zinnia ile kadife türünde toplam 900 bin yazlık, mevsimlik çiçek dikildi. İki kenar kısmı dahil olmak üzere toplam 3 metre genişliğindeki refüje 15 bin 350 metrekare çim ekildi. Yine refüj ve kaldırımlara 137 şemsiye çınarı, 16 perde ıhlamuru ve 32 alev piramit ağacı dikildi.
15 OTOBÜS TARAFTARI STADYUMA TAŞIYACAK
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, final karşılaşmasını takip etmek için kent dışından gelecek taraftarlar için de şehrin 4 girişine, stadyuma kolay ulaşımı sağlamak amacıyla yön tabelaları yerleştirdi. Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası için 15 toplu taşıma aracı hizmet verecek. Araçlar, kent merkezi ve Mahabad Bulvarı'nda oluşturulacak ringlerle Diyarbakır Stadyumu'na ücretsiz ulaşım sağlayacak. Maç bitiminde de belirlenen ringlerde, futbolseverler, yine ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.
10 BİN POLİS GÖREV YAPACAK
Final maçı için Antalya, Manisa, İstanbul, Van, Batman, Siirt, Bingöl, Mardin ve Elazığ gibi birçok ilden takviye polis ekipleri kente geldi. Bazı illerin emniyet müdürlüğü spor büro amirliklerine bağlı ekiplerle birlikte maçta yaklaşık 10 bin polis ile bin 200 özel güvenlik görevlisinin görev yapacağı bildirildi.

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Diyarbakır, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırDiyarbakır, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırDiyarbakır, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazır

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