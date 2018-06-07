Diyarbakır'a 15 yılda 1,3 milyar liralık eğitim yatırımı

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır'da eğitim öğretimin daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi amacıyla son 15 yılda 1,3 milyar liralık kaynak, yatırıma dönüştü. Geçmişte derslik başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması, okulların fiziki yetersizliği ve öğretmen açığı gibi nedenlerle sık sık gündeme gelen Diyarbakır, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan okul ve derslikler, atanan öğretmenlerle çok iyi bir noktaya ulaştı. Eğitim kalitesinin artırılması, öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda desteklenmesi için çok sayıda okulda kütüphane oluşturuldu, spor sahaları yapıldı ve öğrencilerin teknolojik gelişmelerden faydalanması sağlandı. Son 15 yılda 1,3 milyar liralık kaynağın eğitime aktarıldığı Diyarbakır'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayat geçirilen Fatih Projesi ile okullarda teknolojiden üst düzeyde yararlanılmaya başlandı. Proje kapsamında, kentteki okullara 7 bin 751 etkileşimli tahta, bin 296 çok fonksiyonlu yazıcı alındı, öğrencilere 33 bin 472 tablet bilgisayar dağıtıldı.

Kentte eğitime yapılan yatırımlarla 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 163 spor salonu, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 560 laboratuvar ve 688 kütüphane hizmete girdi. Diyarbakır'da 2003-2016 yıllarında da okullara 16 bin 399 bilgisayar gönderildi, 700 sınıfa internet bağlantısı sağlandı, 413 bilişim teknoloji sınıfı kuruldu. 15 yıl önce 6 bin 19 olan derslik sayısı 2017-2018 eğitim öğretim yılında 16 bin 700'e, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki okul sayısı da bin 75'ten, bin 779'a yükseldi. - Derslik sayısı 3 kat artıyor MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002-2003 eğitim öğretim yılında Diyarbakır'da 6 bin 19 derslikte eğitim hizmeti verildiğini anımsatarak, 2017-2018 eğitim öğretim yılına 16 bin 700 derslik ile başladıklarını söyledi. Kentte 2018-2019 eğitim öğretim yılına da yaklaşık 18 bin derslik ile başlayacaklarına işaret eden Tekin, derslik sayısının 3 kat artmış olacağını, bunun Diyarbakır için büyük bir rakam olduğunu belirtti.