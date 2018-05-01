Diyarbakır'da 1 Mayıs coşkusu -2

DİYARBAKIR'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar eşliğinde, coşkuyla kutlandı.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydanda güvenlik önlemi alırken, alana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, alan çevresindeki 5 ayrı noktada arama noktası oluşturdu. Tertip komitesince belirlenen bayrak ve flamalar dışında afiş ve flamalarla alana girilmesine izin verilmedi. Seyyar satıcılar da alana alınmadı. Çalınan Kürtçe ve Türkçe şarkıları eşliğinde halayların çekildiği kutlamalarda, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli konuşma yaptı. Etkinliğe katılanları Kürtçe selamlayarak, konuşmasına başlayan Temelli, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer tutuklu vekillere selam gönderdiğini söyledi.

Demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirten Temelli, "Bugün demokratik siyasete tahammülsüzlüğün en önemli örneği kayyumlardır. Bütün hakları gasbederek, bir kayyum coğrafyası yarattılar. Neden kayyum atadıklarına dair hiçbir gerekçeleri yok, olamaz da. Halkın iradesini gasbedenler, halkın seçilmişlerini görevden alarak, tutsak ederek, oraya kayyum atadılar. Kayyumların ilk işi yolsuzluk oldu. Bu belediyeleri yıllarca izlediler, bir tek kuruş yolsuzluk bulamadılar; ama atadıkları kayyumların hepsi yolsuzluk yaptı. Şimdi hepsi, valizini toplamış. Bu bölgede çalışan ne kadar kayyum, bürokrat varsa çantalarını toplamışlar; AKP'den aday olmaya gidiyorlar. 24 Haziran'da AKP'ye buradan oy çıkacak mı? Aman çıkmasın" diye konuştu.