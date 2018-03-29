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Diyarbakır'da 1 milyon adet ücretsiz ulaşım kartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:09 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ve ilçelere yolcu taşıyan, belediye ve halk otobüslerinde kullanılan 1 milyon Diyarkart’ı ücretsiz dağıtacak.

Diyarbakır'da 1 milyon adet ücretsiz ulaşım kartı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ve ilçelere yolcu taşıyan, belediye ve halk otobüslerinde kullanılan 1 milyon Diyarkart’ı ücretsiz dağıtacak.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, toplu taşıma araçlarında kullanılan Diyarkart'tan 1 milyon adetinin ücretsiz verileceği bildirildi. Daha önce kartların ücretli olarak satıldığı belirtilen açıklamada, Diyarkart'ı ücretsiz almak isteyenlerin Diyarkart Bürosu'na başvuru yapmaları gerektiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Daha düzenli toplu taşıma hizmetleri için biniş kart sistemini yaygınlaştırmayı amaçlayan ve toplu taşıma araçlarında nakit paranın kaldırılması için çalışmalar yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ücretli şekilde satışı yapılan Diyarkart’an 1 milyon adet ücretsiz dağıtacak. İndirimli, tam ve ücretsiz olmak üzere 3 farklı kart sisteminin devam edeceği uygulamada, herhangi bir karttan ücret alınmayacak. Yeniden tasarlanan ve Diyarbakır’ın tarihi mekanlarının yansıtıldığı Diyarkart’ı ücretsiz almak isteyen vatandaşlar, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi kısmında hizmet veren Diyarkart bürosuna mesai saatleri arasında başvuruda bulunabilir. Diyarkart yetkilileri, öğretmen, öğrenci veya 65 yaşını doldurmamış emeklilerin indirimli, 65 yaşını geçen, engelli, asker, polis, gazi, şehit yakını, zabıta, sarı basın kartı sahipleri ve Diyarbakır İl Meclisinin belirlediği kriterleri karşılayan vatandaşlar ise resmi belge, kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğraf ile başvuruda bulunarak Ücretsiz Diyarkart alabilecek. Tam biniş kartları için ise herhangi bir belge istenmiyor."

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da 1 milyon adet ücretsiz ulaşım kartıDiyarbakır'da 1 milyon adet ücretsiz ulaşım kartıDiyarbakır'da 1 milyon adet ücretsiz ulaşım kartı

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