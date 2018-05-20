Diyarbakır'da 1 ton 261 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda 1 ton kilogram esrar ile 508 bin kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde 17 Mayıs 2018 Perşembe günü güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-85 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Çito" operasyonu tamamlandı.

Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak ve bir mağara kullanılamaz hale getirildi, elde edilen 50 kilogram amonyum nitrat da uzman ekip tarafından yerinde imha edildi.

Öte yandan, narko terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 26 ayrı noktada 1 ton 261 kilogram esrar ve 508 bin 737 kök kenevir bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucuyla bir günde 2 milyon 829 bin bireyin uyuşturucudan zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.

