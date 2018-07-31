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Diyarbakır'da 1500 çocuğa ücretsiz yüzme eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR merkez Kayapınar Belediyesi'nce, ilçede çocukların yüzme öğrenmesi için açılan 2 havuza bugün bir yenisi eklendi.

Diyarbakır'da 1500 çocuğa ücretsiz yüzme eğitimi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar Belediyesi'nce, ilçede çocukların yüzme öğrenmesi için açılan 2 havuza bugün bir yenisi eklendi. Toplam 1500 çocuğun ücretsiz yüzme öğreneceği havuzlarda, engellilere yönelik bölüm de bulunuyor.
Merkez Kayapınar Belediyesi'nce ilçede yapımı tamamlanan 3'üncü havuz, bugün çocukların ilk dersiyle hizmete açıldı. İlçedeki havuzlarda çocuklara ücretsiz eğitim veriyor. 7-16 yaş arasındaki grubun faydalanacağı havuzda, çocuklar giyerek, antrenörleri eşliğinde eğitimlerine başladı. Havuzda engellilere yönelik bölüm de bulunuyor.
Havuzlardan toplam 1500 çocuğun yararlanabileceğini belirten Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, "3 havuzumuz var. Birisi engellilere yönelik de hizmet veriyor. Hepsi çocuklara yönelik olarak yapılmaktadır. Çocuklara yüzme ve sosyal aktivite de yaptırıyoruz. Onlara paylaşmayı da öğretiyoruz. Sıcak bir iliz, çok aşırı derecede talep var. Şu an için 5 bin kişi başvuru yaptı. Yüzme ve eğlenmek amaçlı olmadığı için kursiyer ve yüzme branşı ile spor yapmayı öğretiyoruz çocuklara. Böyle olunca da kontenjanı 500 yaptık. Haftada bir kez bile olsa çocukların eğlenmesi için tamamına o şekilde hizmet vermeyi düşünüyoruz" dedi.
Kursa gelen çocuklar ise daha önce serinlemek için süs havuzlarına girdiklerini ancak boğulma riski nedeniyle korku yaşadıklarını belirterek, artık havuzda eğitim alacak olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da 1500 çocuğa ücretsiz yüzme eğitimiDiyarbakır'da 1500 çocuğa ücretsiz yüzme eğitimiDiyarbakır'da 1500 çocuğa ücretsiz yüzme eğitimiDiyarbakır'da 1500 çocuğa ücretsiz yüzme eğitimi

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