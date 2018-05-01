Diyarbakır'da 2 kişi boğuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 2 kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan Dicle baraj gölüne piknik yapmak amacıyla giden Bilal İritaş (20) dengesini kaybederek, suya düştü.
Bir süre sonra gözden kaybolan İritaş, çevredekilerin çabaları sonucu bulunamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yürütülen arama çalışmalarının andından İritaş'ın cesedine ulaşıldı.
İritaş'ın cesedi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlçede yaşayan Abdulaziz Kızıl da (7) Yatır Mahallesi mevkisinde dengesini kaybederek, sulama kanalına düştü.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Kızıl, 112 acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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