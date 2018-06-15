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Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

Lice ilçesi kırsalında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin örgütün sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edildi - Teröristlerin üzerinde 2 uzun namlulu silah, RPG-7 roketatar, el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 el bombası ile çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Örtülü köyü mülki sınırlarındaki Palahin Tepe bölgesinde jandarma komando timlerinin arazide PKK mensuplarıyla sıcak temas sağladıkları bildirildi.

Çıkan çatışmada sözde "Amed eyaleti Mazlum-Akdağ" bölge sorumlusu, "Aryen" telsiz çağrı adını kullanan "Dilovan Bahtiyat" kod adlı Fatih Kırtay ve "Dicle Hevirdar" kod adlı Rojbin Akyol'un etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, teröristlerin üzerinde biksi makineli tüfek ve 67 fişek, kalaşnikof, 10 şarjör ve 187 fişek, RPG-7 roketatar ve mühimmatı, mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 el bombası ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği kaydedildi.

Başsavcılığın talimatıyla teröristler hakkında adli işlemlere başlandığı, delil niteliği taşıyan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı, mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği ve el bombalarının uzman ekiplerce emniyetli şekilde yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele operasyonlarına artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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Diyarbakır operasyon terör örgütü pkk

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