Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edildiği saldırının faili oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yukarıturalı Mahallesi Kılareş mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik gece başlatılan operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandığı belirtildi.
Çıkan çatışmada, 24 Mayıs'taki terör saldırısında yaralanan, 9 Haziran'da hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edilmesi olayının faili oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, operasyonda 2 uzun namlulu silah, roketatar, tabanca, 3 roketatar mühimmatı, el bombası, gece görüş dürbünü ve telsiz ele geçirildiği kaydedildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
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