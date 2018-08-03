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Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Duru köyü Bekirhan mezrası mevkisinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Diyarbakır Lice operasyon terör örgütü pkk

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