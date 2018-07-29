Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün ilçenin güneyindeki kırsal alanda bir grup PKK'lı terörist tespit edildi.

Sağlanan sıcak temasta 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin üzerinde M-16 ve kalaşnikof, tabanca ve el telsizi ele geçirildi.

