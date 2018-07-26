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Diyarbakır'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:21 | Son Güncelleme

Kulp ilçesindeki operasyonda 2 piyade tüfeği, tabanca ve 255 fişek ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 tüfek, tabanca ve 255 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kulp ilçesi Yaylak Köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Teröristlerin üzeriden M-16 piyade tüfeği, AK-47 piyade tüfeği, tabanca, 7 şarjör, 255 çeşitli fişek ve el telsizi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, delil niteliğindeki silah, mühimmat ve diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı kaydedildi.

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