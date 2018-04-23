HABER

Diyarbakır’da 23 Nisan etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şölen düzenlendi.Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan’ın talimatları doğrultusunda bu yıl ikincisi organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uçurtma Şenliği tarihi On Gözlü Köprü üzerinde düzenlendi.

Diyarbakır’da 23 Nisan etkinlikleri

Diyarbakır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şölen düzenlendi.
Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan’ın talimatları doğrultusunda bu yıl ikincisi organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uçurtma Şenliği tarihi On Gözlü Köprü üzerinde düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklara tişört, şapka, Türk bayrağı ve uçurtma dağıtıldı. Çocuk gösterilerinin yapıldığı etkinlik ile ilgili bilgi veren Sur Belediye Başkan Yardımcısı Ensari Erden, bu yıl Sur Belediyesi olarak 23 Nisan etkinliklerinin ikincisini düzenlediklerini söyledi. Erden, “Geçen yıl da aynı yerde çocuklarımız ile bir araya geldik uçurtma şenliği düzenledik. Bu yıl da ikincisini düzenledik. On Gözlü Köprü üzerinde çocuklarımız ile bir aradayız. Yaklaşık bin 500 çocuğumuz burada. Burada çocuklarımıza tişört, şapka ve uçurtma dağıttık. Daha önceki süreçte, malum Suriçi sıkıntılı bir süreç geçirdi. Şu an burada böyle bir ortamda bulunmak mutluluk verici. Burada olmak bize mutluluk veriyor” dedi.

Diyarbakır’da 23 Nisan etkinlikleri

Diyarbakır’da 23 Nisan etkinlikleri

Diyarbakır’da 23 Nisan etkinlikleri

Diyarbakır’da 23 Nisan etkinlikleri

HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldiSuudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi
Kan dondurdu! Fotoğrafını çekmek için birbirlerini ezdilerKan dondurdu! Fotoğrafını çekmek için birbirlerini ezdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.