Diyarbakır’da 23 Nisan etkinlikleri

Diyarbakır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şölen düzenlendi.

Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan’ın talimatları doğrultusunda bu yıl ikincisi organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uçurtma Şenliği tarihi On Gözlü Köprü üzerinde düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklara tişört, şapka, Türk bayrağı ve uçurtma dağıtıldı. Çocuk gösterilerinin yapıldığı etkinlik ile ilgili bilgi veren Sur Belediye Başkan Yardımcısı Ensari Erden, bu yıl Sur Belediyesi olarak 23 Nisan etkinliklerinin ikincisini düzenlediklerini söyledi. Erden, “Geçen yıl da aynı yerde çocuklarımız ile bir araya geldik uçurtma şenliği düzenledik. Bu yıl da ikincisini düzenledik. On Gözlü Köprü üzerinde çocuklarımız ile bir aradayız. Yaklaşık bin 500 çocuğumuz burada. Burada çocuklarımıza tişört, şapka ve uçurtma dağıttık. Daha önceki süreçte, malum Suriçi sıkıntılı bir süreç geçirdi. Şu an burada böyle bir ortamda bulunmak mutluluk verici. Burada olmak bize mutluluk veriyor” dedi.