Diyarbakır’da 28 Şubat sergisi açıldı

AK Parti Diyarbakır il başkanlığı tarafından 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla ‘28 Şubat’ın Manşetleri’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Cigerxwin kültür merkezi sergi salonunda düzenlenen fotoğraf sergisi açılışına AK Parti Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade ve partililer katıldı. Açılışta konuşan AK Parti milletvekili Galip Ensarioğlu Türkiye’nin bürokratik, oligarşi vesayetten kurtulduğunu dile getirdi. Ensarioğlu, “Bunların hepsini unuttuk, Türkiye geçmişten bu yana böyle değildi. Bu ülkeyi bunlar yönetiyordu, ülkenin sahibi kendileriydi. Gündemi onlar belirliyorlardı, vatandaşı ötekileştirip tek tip insanlar yaratmaya çalışan ve siyaset üzerinde güçlü bürokratik askeri vesayet devşiren Türkiye’de de bu anlamda birçok ihanete ve kirli işlere imza atan insanlar. İtalya’dan Çin’e kadar en iyi demokrasi bugün Türkiye’de demokrasiyle birlikte refah seviyesi, insanın kıymeti artık yükseldi ve çok iyi bir noktadayız, inşallah bunu çok daha ileriye hep beraber taşıyacağız” dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ise tanklarla demokrasiye, insan haklarına, özgürlüğe balans ayarı yapıldığını söyledi. Budak, “O dönemde basında çıkan haberleri ve manşetleri sergiliyoruz. O dönem insanlar fişlendi kadınlarımız sadece başörtülü diye bütün haklarından mahrum bırakıldılar. İş yerleri yeşil sermaye diye maalesef fişlendi, iş yapmaları ve ihalelere girmeleri engellendi. Ülke maddi ve manevi çok şey kaybetti, bir gecede ülkemizin daha doğrusu milletimizin trilyonları illegal örgütlere ve illegal yapılara aktarıldı. 28 Şubat maalesef böyle bir darbeydi, tabi halkımız, artık bu tip darbeleri kesinlikle lanetliyor ve böyle bir şeye bir daha müsaade edilmeyecek. Bunun en bariz örneğini 15 Temmuzda gördük, liderimiz ve milletimiz kaynaştı, artık darbelere hayır mesajı verildi. O dönem 28 Şubat bin yıl sürecek deniliyordu, 3 yıl sonra AK Parti iktidarı ile bu karanlık dönemler tarihe gömüldü, hamdolsun şimdi milletimiz iktidarda milletimizin sesi daha çok çıkıyor” diye konuştu.