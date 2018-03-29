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Diyarbakır'da 37 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 37 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ve mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçelerinin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının tespit edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi için İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Hani'nin Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y. Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları ile Lice'nin Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri, Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında 27 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu bölgelerde yasağın saat 07.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara kendi can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik uygulanan yasağa riayet ettikleri için teşekkür edildi.

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Diyarbakır Hani Lice operasyon terör örgütü pkk yasak kaldırma

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