Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice, Hani ve Kulp ilçeleri sınırları içinde 17 Nisan tarihinde jandarma komando, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Bayrak-82 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak" özel birlik operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında dün Kulp ilçesinin Yaylak mezrası sınırları içinde jandarma komando ve güvenlik korucu timleri ile bir grup terörist arasında sağlanan temas neticesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulp ilçesi Yaylak mezrası ile Hani ilçesi Yukarıturalı köyü Çukur Deresi mücavirinde yapılan aramalarda Hani ilçesi-Topçular köyü karayolu Şekale Tepe mevkisinde 19 Mart'ta gönüllü güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesini müteakip, teröristlerce yağmalanan AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğinin de aralarında bulunduğu 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 2 el bombası, 9 şarjör, 171 fişek, büyük telsiz ve mikrofonu, 3 el telsizi, kamera, 4 takım keskin nişancı kamuflajı, terörist kıyafeti, el dürbünü, mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 910 metre elektrik kablosu, mayın/el yapımı patlayıcı kumandası, 6 bant, akü, telsiz şarj aleti, 3 pil bloğu, 200 pil, 9 piknik tüpü ile çok sayıda giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir."