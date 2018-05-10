Diyarbakır'da 5 katlı binada çökme tehlikesi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çökme tehlikesine karşı 5 katlı bir bina ve tedbir amaçlı çevresindeki iki bina boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesindeki Muradiye Mahallesi 186. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğu bölümünden aşırı yağış nedeniyle beton parçalar düştü.
Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince söz konusu bölgede güvenlik önlemi alındı.
Çökme riskine karşı 5 katlı bina ile tedbir amacıyla bitişiğinde bulunan 5 ve 4 katlı iki binadaki vatandaşlar tahliye edildi.
Güvenlik şeridi çekilen binalarda uzman ekiplerce inceleme yapılacak.
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