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Diyarbakır'da 866 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 866 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 866 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Silvan yolu Oğuzlar ve Konacık köyü arasında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir araçta yapılan aramada 866 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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866 kilo 900 gram esrar Diyarbakır uyuşturucu operasyonu

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