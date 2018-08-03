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Diyarbakır'da 9 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle Lice ve Hani ilçelerine bağlı 9 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle Lice ve Hani ilçelerine bağlı 9 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada devam ile şöyle denildi:
"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan Duruköy, Darlan Köyü ile Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezraları, Hani ilçesine bağlı olan, Serenköy, Uzunköy Köyü ile Gürbulak mezrası 2 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 23.55’ten itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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