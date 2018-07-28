Diyarbakır'da anne, 2 kızı ve kız kardeşi boğuldu (2)- ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARI

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde piknikte Malabadi Baraj Gölü'ne düşen iki kız kardeş ile onları kurtarmak için suya atlayan anneleri ve teyzeleri boğuldu.
İstanbul'dan, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyündeki yakınlarını ziyarete gelen Hediye Karabulut (40), kızları Seda Nur (13), Ayşenur (12) ve Şeval Nisa (9) ile burada yaşayan kız kardeşi Hava Kaya (35), dün akşam Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Taşpınar köyü imamı olan kardeşleri Sıddık Sayar'ın evine gitti. Geceyi burada geçiren aile, bugün sabah saatlerinde de Görpınar köyü Çalönü mezrasında bulunan Bezvan Türbesi'ni ziyaret etti. Türbe ziyareti sonrası aile Malabadi Baraj Gölü kıyısına pikniğe gittiler. Piknikte Ayşenur ile Şeval Nisa kardeşler, bulaşık yıkarken baraj gölüne düştü. Çocuklarının düştüğünü gören anne Hediye Karabulut ile teyze Havva Kaya da suya atladı. Ancak yüzme bilmedikleri belirtilen Hediye Karabulut ile kızları ve kardeşi, baraj gölü sularında kayboldu.
Ailenin diğer yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda UMKE, sualtı arama, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Annesi, teyzesi ve 2 kız kardeşi suda boğulan Seda Nur, Silvan Devlet Hastanesi bahçesinde yaşadıklarını anlattı. İstanbul'da yaşadıklarını ve annesinin akrabalarını ziyaret etmek için Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyüne geldiklerini belirten Seda Nur Karabulut, piknik sırasında olayın yaşadığını ifade etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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////FOTOĞRAFLAR SIRASIYLA
HEDİYE KARABULUT
HAVA KAYA
SEVAL NİSA KARABULUT
AYŞENUR KARABULUT
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