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Diyarbakır'da aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 21:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı

Diyarbakır'da "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye gelen mevsimlik işçilerle ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında durumundan şüphelenilen bir kişinin sorgulamasını yapan ekipler, kardeşi adına düzenlenen sahte nüfus cüzdanını ibraz eden Mehmet E'yi (44) gözaltına aldı.

Mehmet E. hakkında "kasten adam öldürme ve yaralama" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Üç ayrı suçtan dosyası bulunan ve 10 yıldır aranan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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