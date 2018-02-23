Diyarbakır'da asayiş uygulaması

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce, kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla 700 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yapılan uygulamaya 700 personelden oluşan 46 ekip katıldı.

Ekipler, umuma açık 29 iş yeri, 5 internet kafe ve 1 parkı denetledi.

Uygulama kapsamında bin 393 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, bin 432 kişi kontrol edildi, yoklama kaçağı 24 kişiye yasa gereği tebligat yapıldı, 222 araç denetlendi.

Uygulamada, bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah, 2 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi. Bir araç sürücüsüne bin 218 lira trafik cezası kesildi, bir araç trafikten men edildi.