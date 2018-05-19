Diyarbakır'da asayiş uygulaması

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından, huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla 350 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kentte huzur ve güvenliğin devamı, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması ile şüpheli görülen, aranan uyuşturucu satıcısı ve kullanıcıları ile terör nitelikli suç ve suçlularla mücadele amacıyla merkez Bağlar ilçesinin Yeniköy ve Bağcılar mahallelerinde uygulama yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulamaya 350 polisten oluşan 42 ekip katıldı.

Ekipler, umuma açık iş yeri ve internet kafeleri denetledi, şüpheli kişilerin kimlik kontrolünü yaptı, bazı araçlarda da arama gerçekleştirdi.

Uygulamada, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan aranan bir kişi yakalandı, askerlik yoklaması kaçağı 22 kişiye yasa gereği tebligat yapıldı.

Uygulama kapsamında 2 iş yerinde yapılan aramada ise 2 tombala makinesi, 2 kamera, 2 televizyon ile çok sayıda oyun kartı ve pulu yakalandı, 55 kişiye tombala oyunu oynamaktan idari işlem yapılarak, 14 bin 245 lira idari para cezası kesildi.

İl Tütün Denetleme ekiplerinin kapalı alanlarda sigara içenlere ve içiren işletmelere 10 bin lira para cezası kestiği 2 iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

