Diyarbakır'da asker adaylarına moral şenliği

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Bismil Belediyesince, asker adayları için moral şenliğini düzenlendi.
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik, mevlit okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, askere gidecek gençler için dua etti.
Programa katılan davetlilere yemek ve tatlı ikramında bulunuldu. Programa katılan 98/2 tertip 92 asker adayı ve aileleri, yerel sanatçılar tarafından seslendirilen Kürtçe ve Türkçe şarkılara eşlik etti.
Halayların çekildiği programda, asker adaylarına içinde çeyrek altın, Türk bayrağı ve askerde kullanılabilecek malzemelerin bulunduğu asker seti hediye edildi.
Daha sonra askere gidecek gençler, Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla ilçede konvoy yaptı.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, belediye yetkilileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
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