HABER

Diyarbakır'da asker adaylarına moral şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi, asker adayları için moral şenliği düzenledi

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Bismil Belediyesince, asker adayları için moral şenliğini düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik, mevlit okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, askere gidecek gençler için dua etti.

Programa katılan davetlilere yemek ve tatlı ikramında bulunuldu. Programa katılan 98/2 tertip 92 asker adayı ve aileleri, yerel sanatçılar tarafından seslendirilen Kürtçe ve Türkçe şarkılara eşlik etti.

Halayların çekildiği programda, asker adaylarına içinde çeyrek altın, Türk bayrağı ve askerde kullanılabilecek malzemelerin bulunduğu asker seti hediye edildi.

Daha sonra askere gidecek gençler, Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla ilçede konvoy yaptı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, belediye yetkilileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?
'Tosun' hakkında bomba iddia: 'Tosun' hakkında bomba iddia: "Aktif konumu o şehri gösteriyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık dilekçesi imzaya açıldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık dilekçesi imzaya açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker adayları Bismil Belediyesi Şenlik

En Çok Okunan Haberler

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

Son dakika! Abdulllah Gül: Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir

Son dakika! Abdulllah Gül: Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.