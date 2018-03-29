HABER

Diyarbakır'da askeri araca terör saldırısı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri araca silah ve roketatarla düzenlenen saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler Hazro ilçesine bağlı Koçbaba Köyü mevkisinde askeri araca uzun namlulu silah ve roketatarla saldırıda bulundu.

Saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı. Yaralılar Hazro ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

İkinci duyuru yapıldı! Büyük operasyon başlıyorİkinci duyuru yapıldı! Büyük operasyon başlıyor
Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!
'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Diyarbakır Hazro PKK terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Son anket yayınlandı

Son anket yayınlandı

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış

'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

İstanbul'da 25 milyonluk vurgun! Doktorun milyonluk mirasına konmuşlar

İstanbul'da 25 milyonluk vurgun! Doktorun milyonluk mirasına konmuşlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.