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Diyarbakır'da bahçeye çöp atma kavgası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 21:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bahçeye çöp atma kavgası: 7 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, akrabalar arasında sebze bahçesine çöp atılması nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiçekliyurt Mahallesi'nde yaşayan akraba 2 aile arasında, sebze yetiştirilen bahçeye çöp dökülmesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada akraba ailelere mensup Kemal, Nusret, Ramazan, İbrahim, Kadriye, Abdullah ve Ahmet A. yaralandı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekibi ve ambulanslar sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yeniden bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik önlemi aldı.

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6 yaralı Diyarbakır kavga

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