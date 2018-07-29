Diyarbakır'da baraj gölünde boğulan 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj gölünde boğulan anne ve iki kızı ile kız kardeşinin cenazeleri, memleketleri Batman'da toprağa verildi.
Batman'ın Kozluk ilçesinden Silvan ilçesi bağlı Gürpınar köyünün Çalıönü mezrasına Bezvan Türbesi'ni ziyarete ve pikniğe giden burada baraj gölünde boğulan anne Hediye (40), çocukları Ayşenur (12) ve Şeval Nisa Karabulut (9) ile kız kardeşi Havva Kaya'nın (35) cenazeleri Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.
Batman'a bağlı Kozluk ilçesinde Yeniçağlar köyüne götürülen cenazeler, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.
İstanbul'da ikamet eden anne ve 2 kızının, 3 Temmuz'da sulama kanalında boğulan akrabaları köy muhtarı Ahmet Sayar'ın cenazesi için kente geldikleri öğrenildi.
Bulaşıkları yıkamak için baraj gölü kenarına inen burada göle düşen kız çocukları kurtarmak için anneleri ve teyzeleri de suya girmiş, aramalar sonucu gölde kaybolan 4 kişinin cansız bedenleri sudan çıkarılmıştı.
Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın planı belli oldu! Arap NATO'su kurmaya hazırlanıyor!
KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!
Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Erdem Gürgür'ün annesinin feryadı yürek burktu!
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
İşte dünyanın en güzel çocuğu
Okuyucu Yorumları 0 yorum