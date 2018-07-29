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Diyarbakır'da baraj gölünde boğulan 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

Batman'dan piknik için gittikleri Silvan ilçesindeki baraj gölünde boğulan anne ve iki kızı ile kız kardeşinin cenazesi toprağa verildi - İstanbul'da ikamet eden anne ve 2 kızının, sulama kanalında boğulan akrabalarının cenazesi için kente geldikleri öğrenildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj gölünde boğulan anne ve iki kızı ile kız kardeşinin cenazeleri, memleketleri Batman'da toprağa verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinden Silvan ilçesi bağlı Gürpınar köyünün Çalıönü mezrasına Bezvan Türbesi'ni ziyarete ve pikniğe giden burada baraj gölünde boğulan anne Hediye (40), çocukları Ayşenur (12) ve Şeval Nisa Karabulut (9) ile kız kardeşi Havva Kaya'nın (35) cenazeleri Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.

Batman'a bağlı Kozluk ilçesinde Yeniçağlar köyüne götürülen cenazeler, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

İstanbul'da ikamet eden anne ve 2 kızının, 3 Temmuz'da sulama kanalında boğulan akrabaları köy muhtarı Ahmet Sayar'ın cenazesi için kente geldikleri öğrenildi.

Bulaşıkları yıkamak için baraj gölü kenarına inen burada göle düşen kız çocukları kurtarmak için anneleri ve teyzeleri de suya girmiş, aramalar sonucu gölde kaybolan 4 kişinin cansız bedenleri sudan çıkarılmıştı.

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