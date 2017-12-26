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Diyarbakır'da Bitcoin operasyonu! Evde fabrika kadar elektrik tüketilince...

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 14:25 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son günlerde dünya gündemini sık sık meşgul eden sanal para Bitcoin üreticileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesini kıskaca aldı. Kaçak elektrik kullanımının had safhada olduğu bölgede, Bitcoin üretildiği ihbarı alan ekipler, neredeyse bir fabrika kadar elektrik kullanan evlere işlem gerçekleştirdi.

Son günlerde piyasa değeri hızla artan Bitcoin, kısa yoldan para kazanma hırsı bulunanların da iştahını kabarttı. Üretim için yoğun elektrik ve donanımlı bilgisayarlara ihtiyacı olanlar, gözlerini, kaçak elektriğin yoğun olarak kullanıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne dikti. Burada özellikle kırsal bölgelerde işlem gerçekleştiren “madenci” diye tabir edilen Bitcoinciler, neredeyse bir fabrikanın tükettiği elektriği tüketerek Bitcoin üretmeye başladı.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (DEDAŞ) kaçak elektrik kullanarak Bitcoin üretildiği ihbarlarının yapılmasının ardından ekipler, denetimlerini sıklaştırdı. İhbar yapılan yerlerde neredeyse bir fabrika kadar elektrik tüketen ev ve iş yerlerine işlem yapıldı.

DEDAŞ Saha Yönetim Direktörü Hasan Miroğlu, Bitcoin üzerinde yapılan ihbarları göz ardı etmediklerini belirterek şöyle konuştu: “Nasıl bir fabrikamız bizim için bir üretim kaynağı ise bu Bitcoin de o kadar enerji çeken sistemler kullanıyor. Onun için büyük trafoların direk bağlı olduğu sistemlerimizi özellikle kontrol altına alıyoruz. Bu gibi ihbarlar yoğun gelmeye başladı son zamanlarda onunla da ilgili diğer mücadelelerimizi nasıl yapıyorsak onlara da aynı vaziyette müdahale ediyoruz. Bitcoin ile ilgili ihbar olarak gelenlere de biz aynı muameleyi yapıyoruz fakat şöyle bir şey var, bizim içeriye girip insanlar ne üretiyorlar bakabilme yetkimiz ve imkanımız yok içeride ne yapılıyor bilemiyoruz. Ama bu kadar büyük elektrik çekişi olan yerler neyse, biz nasıl diğerlerine davranıyorsak bu gibi gelen ihbarlara da aynı muameleyi gösteriyoruz. Kırsalda da bu gibi ani değişikliklerin olduğunu tespit ettiğimiz yerlerde de bunların olma ihtimali var. Kırsalda da bu gibi ani çekiş artışları oluyor hiç ummadığımız yerlerde, onlara da aynı şekilde müdahale ediyoruz.”

ELEKTRİĞİ SU GİBİ İÇİYOR!

Bazı yönleriyle Bitcoin madenciliği, mantıken Altın madenciliği gibidir. Değerli metaller, madenler gibi, yalnızca sınırlı bir miktarı vardır (yalnızca 21 milyon bitcoin) ve zaman geçtikçe zorluk seviyesi artar, bununla birlikte bitcoin bloğu bulmak gittikçe zorlaşır. Her blok bulunduğunda onay bekleyen işlemler onaylanır, bu işlemlerin onaylanması için harcanan çaba bloğu bulmaktır aynı zamanda. Sistem de bu çabanın karşılığı olarak bulunan her bloktan, çalışan madencilere çalıştıkları oranda pay verir. Bitcoin 2008 yılında ilk çıktığı zamanlarda bilgisayarınızın cpu/gpu donanımı ile günde 50-100 Bitcoin toplayabiliyordunuz. Tabii o zamanlarda bitcoin çok değersizdi.

Bitcoin madenciliği için bir bilgisayar ve özel bir program gereklidir. Madenciler, karmaşık matematik problemlerini çözmek için ve diğer madencilerle rekabet etmek için bu programı ve bir çok bilgisayar kaynağını kullanacaklardır. On dakikada bir, şifreleme karması işlevlerini kullanarak en son işlem verisine sahip bir bloğu çözmeye çalışacaklar.

BİTCOİN MADENCİLİĞİ NEDİR?

Dijital para birimleri madenciliği son dönemde iyice yaygınlaşırken, bu madencilik sebebiyle tüketilen güç miktarı ise ciddi anlamda ağızları açık bırakacak cinsten. AMD ve NVIDIA grafik kartı fiyatlarını ve bulunmasını bile etkiyen dijital madencilik yarattığı elektrik sarfiyatıyla gündemde. Son model ekran kartlarının ihtiyaç olduğu bitcoin madenciliği için çok sayıda ekran kartı gerektiğinden ciddi anlamda elektrik tüketimi söz konusu.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Kaçak elektrik için devlet görev başına. Devlet korkmaz, devlet oy uğruna suça göz yummaz.
o kadar hırsızlıklar yapılıyor birşey olmuyorda doğuda kaçak elektrik kullanılması ne ki okadar vergi veriyor insanlar birazda çalsa ne olur sanki...
kaçak elektrik tüketimine kim izin veriyor bizden çatır çatır vergisini son kuruşuna kadar alan devletimiz böyle kaçak kuçak işlere müsama göstermemeli
Şu ülkenin doğusu ne pis insanından mıdır havasından mıdır? Hainlik orada cebimizdeki 5 kuruşa dahi göz dikenler orada hırsızlık orada hiç mi utanmıyor bu doğudakiler
Sevgi Enerji bakanımız özel Fatih koleji mezunu bakanımız bir dünya Kayıp kaçak konusunda ödenmiycek diye mahkeme kararı varken Doğu Ve Güneydoğu'daki Enerji hırsızı illerin çaldığı Elektriği Batı illerinin ödeyeceği yönünde mecliste karar cikardi
YETİM HAKKI YİYENİN .......................
Bunu yapabilen insan ABD Rusya yi da sallar devlet bunları değerlendirsin bence
@oral_a_2016 Kaçak elektrik kullanıyor işte neyini sallıyor
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