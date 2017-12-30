HABER

Diyarbakır'da bombalı saldırı girişimi! Faciadan dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 21:31 | Son Güncelleme 5 saat önce

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Kaymakamlık ve Polis Merkezinin olduğu bölgeye el bombası atıldı. Bombanın patlamaması büyük bir faciayı önledi.

Diyarbakır'da bombalı saldırı girişimi! Faciadan dönüldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Sento Caddesi üzerinde bulunan Bağlar Hükümet Konağı ve Polis Merkezinin olduğu bölgeye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafında el bombası atıldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sev edildi. Güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından bomba imha ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerin ardından kaldırımın üzerine bırakılan cismin el bombası olduğu anlaşılması üzerine çevredeki vatandaşlar bombanın patlaması ihtimaline karşı güvenli bölgeye çekildi. Bu sırada olay yerinden geçen montlu bir kişi şüphe üzerine durdurularak üzeri arandı.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis bombalı saldırı Diyarbakır Bağlar vomba

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Karar verin atıldı mı bırakıldı mı? Ayrıca 30 aralıkta montlu bir kişi de çok şüphe uyandırıcı!! iyi ki giymiş montu, üzerinde sadece tişörtü olsaydı hiç dikkat çekmezdi! Yapacağınız habere... Ama reklamın kötüsü olmaz bak yorum bile yazmış sazan değil mi?
ÜLKEMİZİN huzurunu bozanlara lanet olsun
Bir el bombasının patlamasını önlemişsiniz yaptığınız propagandaya bakın. Diyarbakırın göbeğinde 2 ton bomba patlatıldı onu önleyin de haber değeri taşısın.
Diğer Haberler
Büyük ikramiye Bodrum’a çıktı

Büyük ikramiye Bodrum’a çıktı

Kırklareli'nde kar kalınlığı 11 santimi buldu

Kırklareli'nde kar kalınlığı 11 santimi buldu

Sayısal Loto sonuçları 30 Aralık: Büyük İkramiye Bodrum'a gitti!

Sayısal Loto sonuçları 30 Aralık: Büyük İkramiye Bodrum'a gitti!

TSK duyurdu: 53 terörist etkisiz hale getirildi

TSK duyurdu: 53 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.