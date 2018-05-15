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Diyarbakır'da 'Büyük Engelsizler Buluşması'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:30 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkez Kayapınar Belediyesi tarafından Engelililer Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 'Büyük Engelsizler Buluşması'nda yüzlerce engelli yürüdü.

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar Belediyesi tarafından Engelililer Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 'Büyük Engelsizler Buluşması'nda yüzlerce engelli yürüdü. ​Kayapınar Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında 'Büyük engelsizler buluşması' adı altında yürüyüş düzenledi. Yılmaz Güney Caddesi'ndeki Kent Meydanı'na yaklaşık 200 metre yürüyen engelliler, yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Etkinliğe, merkez Bağlar, Sur, Yenişehir kaymakamları da katıldı. Etkinlikte konuşan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Balcı, "Medeni toplumları, medeni kılan en önemli özelliklerinden birisi de engellisinin yanında olmasıdır. 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelililer Haftası'nda, geleneksel anlamda böylesi bir etkinliğin düzenlenmeyi amaçladık. Amacımız, engelli kardeşlerimizin derdini yüreğimizde hissetmek, dertlerine ortak olmak, sorunları ve aynı zamanda sorunlarının bir parçası olmak, onların yalnız olmadığını hissettirmektir. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin problemi bizim problemimizdir. Onların sorunlarını çözmekle büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Devlet ve devletin gerçek sahibi millet olarak, engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Problemlerini problemlerimiz olarak hissediyoruz. Biz engelli kardeşlerimizin yalnız olmadığını hissettireceğiz" dedi. Konuşmaların ardından engellilere çeşitli hediyeler verildi. Programda yer alan halk oyunları gösterisi ise İsrail askerleri tarafından katledilen Filistinliler için ulusal yas ilan edilmesi nedeniyle iptal edildi.

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