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Diyarbakır'da büyük operasyon başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 08:21 | Son Güncelleme 7 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 69 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi..

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde 17 köy ile 52 mezra olmak üzere 69 yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağının 09 Ocak 2018 Salı günü saat 08.00'da başladığı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan; Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Baharlar, Üçdamlar, Yaprakköy, Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Çiftlik, Leyhosor, Mahmutlu, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Aşağıhodik, Konuklu, Perpank, Yeşilburç, Kilimli, Gelberi, Bilgin, Hegogözer, Koçmarin, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, Sıkas, Guçik, Eskiköy, Semezi, Yaka, Karaç, Kayadibi, Baverda ve Kumumirza mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Ağıllı, Akdoruk, Ağaçlı, Aşağıelmalı, Çağlayan, Kaynakköy, Karpuzlu köyleri ile Ağıllı, Derecik, Harabe, Güldiken, Dirlik, Kefan, Yukarıelmalı, Deveboynu, Astal, Işıklar, Gümüşsuyu, Soğanlı ve Çotuk mezralarında 09 Ocak 2018 Salı günü saat 08.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır" denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Lice Diyarbakır Kulp

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
en iyisini yapmışlar
dip temel temizlik devam ediyor.
yerle bir edin vatan hainlerini
adamsın süleyman soylu
ne kadar terör örgütü üyesi ve sempatizanı varsa(can korkusundan yardım ve yataklık edenler hariç) hepsi GEBERTİLENE kadar lütfen devam ..ALLAH yar ve yardımcınız olsun Canlar
2 yıl önce belediye araçları kanal kazarken evler cephaneliğe dönüşürken 3 maymunu oynayan hükümet. hiç samimi değilsiniz. bu terörü destekleyen sizsiniz. ayrıca iç anadolu ya da diğer illerde milatan yetiştirilmesine katkı sağlayan kim. bu karanlık elbet aydınlanacak..
kürt kardeşliği işte bu oluyor vatan haini dediğiniz insanlar köylü gariban insanlar gücünüz anca bunlara yetiyor
Bu yasaklarda ne ihlaller yapılacak ALLAH bilir,devlet görevlileri maksadını aşan hareketlerde bulunursa ALLAH onlarında belasını versin,daha önce gördük yaptıkları işkenceleri ve ihlalleri,devlet bu konuya el atmadığı sürece halkı devlete küstürmeye devam edecekler,örgütle mücadele ayrı yerel halka karşı ihlaller ayrı şey,bu ayrıma dikkat etmek gerek.
Allah kılıcınızı keskin eylesin
ohal denilen sacma durumu uzatmaya yonelık bahaneler bunlar
aman vermeyin
Hani beli kırıldı bittiydi...Marem beli kırıldı bitti : Milyonlarca dolara mal olan bu oparesyonlar niye..? Yediğiniz içtiğiniz haram ne konuşsanız külliyen yalan.Yabancı silah tekelleri seviniyor...
canlı anlayın. sıkın kafalarına
yalnız yakalananı içeri alıp beslemeyelim orada imha edinki soyu bitsin
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