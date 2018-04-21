Diyarbakır’da cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Göle dönen cadde ve sokaklardaki vatandaşlar çareyi bir kamyonetin kasasına binmekte buldu.

Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan yağış şiddetini arttırarak devam etti. Birden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakalarken, cadde ve sokaklar adeta sular altında kaldı. Uzun süre şiddetini arttırarak devam eden yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu hattının yetersiz kalması caddelerde suyun birikmesine neden oldu. Yollarda biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar olurken, Bağlar ilçesinde su altında kalan caddede vatandaşın imdadına bir kamyonet yetişti. Su altında kalan caddede ıslanmak istemeyen vatandaşlar yolda duran kamyonetin kasasına binerek yağmurun dinmesini bekledi.

Öte yandan şehrin muhtelif yerlerinde cadde ve sokaklarda biriken sular dolayısıyla trafikte ciddi aksamalar meydana geldi.