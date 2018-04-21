HABER

Diyarbakır’da cadde ve sokaklar sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 18:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Göle dönen cadde ve sokaklardaki vatandaşlar çareyi bir kamyonetin kasasına binmekte buldu.
Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan yağış şiddetini arttırarak devam etti. Birden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakalarken, cadde ve sokaklar adeta sular altında kaldı. Uzun süre şiddetini arttırarak devam eden yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu hattının yetersiz kalması caddelerde suyun birikmesine neden oldu. Yollarda biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar olurken, Bağlar ilçesinde su altında kalan caddede vatandaşın imdadına bir kamyonet yetişti. Su altında kalan caddede ıslanmak istemeyen vatandaşlar yolda duran kamyonetin kasasına binerek yağmurun dinmesini bekledi.
Öte yandan şehrin muhtelif yerlerinde cadde ve sokaklarda biriken sular dolayısıyla trafikte ciddi aksamalar meydana geldi.

Flaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyorFlaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyor
İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiİmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Muhalefet kulislerindeki iddia ortaya çıktı! Seçim tarihini 5 ay önce söylemişMuhalefet kulislerindeki iddia ortaya çıktı! Seçim tarihini 5 ay önce söylemiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü

Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü

AK Parti'den Başbakan Yıldırım'a büyük jest! Erzincan Üniversitesi'nin ismi değişebilir!

AK Parti'den Başbakan Yıldırım'a büyük jest! Erzincan Üniversitesi'nin ismi değişebilir!

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.