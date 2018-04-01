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Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 20:47 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR (İHA)

DİYARBAKIR (İHA)

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı

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Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı
2 / 7

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı
3 / 7

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı
4 / 7

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı
5 / 7

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı
6 / 7

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı
7 / 7

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı

Diyarbakır’da çalınan ’İnsan Hakları Bildirgesi’ levhasının yerine yenisi takıldı
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