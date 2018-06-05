Diyarbakır'da cankurtaran eğitimi

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Diyarbakır Temsilciliği'nin ortak düzenlediği ücretsiz 'Bronz Cankurtaran' eğitimleri başladı.

Gençlere istihdam alanı yaratmak ve yüzme havuzu işletmelerine kalifiye eleman kazandırmak amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile TSSF Diyarbakır Temsilciliği'nin ortak düzenlediği, ücretsiz, 'Bronz Cankurtaran' eğitimleri başladı. 100 gencin yararlanacağı eğitimler, alanında uzman 3 eğitmen tarafından veriliyor. Toplam 21 saat sürecek olan eğitimlerde başarılı olan gençler, kurs sonunda uluslararası geçerliliği olan sertifika almaya hak kazanacak. 2 yıl geçerliliğini koruyacak olan sertifika, daha sonra yeniden verilecek eğitimlerle güncellenecek. Sertifika güncelleme dışında isteyen kursiyerler cankurtaranlık belgelerinin kademelerini yükselterek farklı iş alanlarında çalışma fırsatı yakalayabilecek.

EĞİTİMLER TEORİ VE UYGULAMA ŞEKLİNDE VERİLİYOR

Yoğun başvurudan dolayı, kursun daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi amacıyla, öğrenciler 30-35 kişilik gruplara ayrıldı. Teorik bilgi ve uygulamalı becerilere dayalı eğitimlerde genç öğrenciler kurs boyunca, suda boğulmalarda kazazedeye müdahale teknikleri, su içerisinde taşıma, itme, çekme, yaklaşma ile sudan çıkarma teknikleri, kurtarma ekipmanlarını tanıma ile ekipmanlarla müdahale ve sudan çıkarılan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım müdahalesi dersleri alacak. Öğrenciler teorik bilgi derslerini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bilgi evinde, uygulamalı dersleri ise yüzme havuzunda alıyor.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve uluslararası geçerliliği olan Bronz Cankurtaran sertifikası almaya hak kazanan öğrenciler, otel ve özel işletmelere ait yüzme havuzlarında iş bulabilecek.

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