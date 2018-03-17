Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Diyarbakır'a gerçekleştireceği ziyaret, kentte memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 6. Olağan İl Kongresine ve Sur ilçesinde bin 500 geleneksel Diyarbakır evinin temel atma törenine katılacak, yenilenen 3 bin iş yerinin açılışını gerçekleştirecek. Heyecanla karşılanan ziyarete ilişkin, kentin farklı noktalarındaki billboardlara afişler asılırken, aydınlatma direklerine Erdoğan'ın resmi ve Türk bayrakları yerleştirildi. Diyarbakır'ın terör örgütü PKK'nın kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar, tuzakladığı patlayıcılar ve yaşamı hiçe sayan saldırıları sonucu adeta viraneye dönüşen tarihi Sur ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan hummalı çalışmalar sürüyor. Terörün neden olduğu tahribat ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 2 yıl içinde 2 milyar lira kaynakla çok sayıda proje hayata geçirildi. Tahrip olan tarihi yapılar restore edildi, camiler ve okullar onarıldı, mağdur vatandaşlar için TOKİ tarafından 5 bin 637 konut yapıldı.

Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi uygulandı, Hazreti Süleyman Camisi'nin çevresini kapsayan 115 dönümlük alan gecekondulardan temizlenerek yeniden düzenlendi. - Geleneksel Diyarbakır evlerinin temeli atılacak Evleri zarar gören vatandaşlar için Çölgüzeli ve Üçkuyu mevkisinde TOKİ tarafından inşa edilen 5 bin 637 konut yapıldı. İlçede terör olaylarında zarar gören alanda, 44 geleneksel Diyarbakır evinin yapımı sürüyor. 13 bin metrekarelik alanda planlanan konutlar, Sur'daki tarihi eserlerin aslına uygun inşa ediliyor. Sur ilçesinde bin 500 geleneksel Diyarbakır evinin temeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle atılacak. - Yenilenen 3 bin iş yerinin açılışı yapılacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ihalesi ve sözleşmesi yapılan, Suriçi'nin en işlek caddesi Gazi ve Melik Ahmet Caddesi'nde "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında yenileme çalışmaları yapıldı. Projeyle 3 bin iş yeri yeniden düzenlendi. İlçenin önemli turizm ve ticaret aksı olan caddelerde yenileme çalışmalarının tamamlanmasından sonra mekanlar önemli bir çekim merkezi ve cazibe alanı haline geldi.

Yenilenen iş yerlerinin açılışı Erdoğan tarafından yapılacak. Sur esnafı iş yerlerinin yeni görünüme kavuşmasından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışının gerçekleştirilecek olmasından memnuniyet duyuyor. - "Devletimiz medeniyet yapıyor" Sur ilçesinde esnaf Adil Aydın, AA muhabirine, harabeye dönen caddenin baştan aşağı yenilendiğini söyledi. Yürütülen çalışmalarla iş yerlerinin değerinin de arttığına işaret eden Aydın, daha önce 17.00-18.00'de kapattıkları iş yerlerinin sağlanan huzur ortamı ile geç saatlere kadar açık olduğunu belirtti. Aydın, caddenin yapılan düzenlemeyle İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi olduğunu anlatarak, "İşte devlet, işte hizmet, işte millet. Eskiden dükkanların kapalı olduğu yerler, harabe olan memleket Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün güzel bir görünüme sahip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu. "Kimi insanlar medeniyet yıkar kimi insanlar medeniyet yapar. İşte devletimiz medeniyet yapıyor." ifadesini kullanan Aydın, herkesi Sur'a beklediklerini belirtti.