Diyarbakır'da damatsız düğün

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 2 gün önce, hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanan Rohat Akboğa'nın (24) ailesi, oğullarının önceden planlanan düğününü dün gece damatsız yaptı. Gelin Sara Başak Akboğa, düğün pastasını tek başına kesti.

​Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi'nde 4 Nisan günü şüphe üzerine yabancı plakalı bir araç, polis tarafından durduruldu. Araçta bulunanların yapılan kimlik kontrolünde, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında 2 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rohat Akboğa gözaltına alındı. Akboğa, bir gün sonra da tutuklanarak Diyarbakır D tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne kondu.

Birkaç gün önce resmi nikahı kıyılan Akboğa'nın ailesi, önceden planlanan oğullarının düğünlerini damat olmadan yaptı. Süslenen gelin arabasıyla dün akşam kuaförden düğünün yapıldığı Pırlanta Düğün Salonu'na gelen Sara Başak Akboğa'ya, damat cezaevinde olduğu için dayısı eşlik etti. Salonda gelin Sara Başak Akboğa tek başına otururken, davetliler çalan müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Gelin Sara Başak Akboğa, düğün pastasını da tek başına kesti.

Düğünün ardından gelin Akboğa, konvoyla evine uğurlandı.

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