"Yakın zamana kadar ne yazık ki Diyarbakır kinle, kanla ve birtakım yanlış işlerle anıldı. Allah'a çok şükür Diyarbakır artık tam manasıyla Diyar-ı Huzur haline geldi. Şimdi bundan sonra bu huzuru devam ettirmek, bu şehrin güzel havasını teneffüs eden halkın vazifesidir. Bizler de Türkiye'nin daha ileri gitmesi ve yücelmesini isteyen Diyarbakır'ın, bir Diyar-ı Huzur olması için elimizden geleni hep beraber yapacağız. Diyarbakır'ın çok daha güzel bir kent olmasını sağlayacağız."

Bakan Kurtulmuş, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen "Diyar-ı Huzur" programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının her türlü güzellikleri ve her türlü güzel hisleri yaşatan mübarek bir ay olduğunu, peygamberler ve evliyalar şehrinde birlikte olduklarını söyledi.

DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla tarihi İçkale'de düzenlenen programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü orkestrası tarafından Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça ve Zazaca ilahi, nefes ve zikirlerden oluşan "Diyar-ı Huzur" konseri verildi.

"Bu akşam kardeşliğimizi hatırlamak ve ilan etmek üzere buradayız. Bu toprakların insanları son derece ortak bir geçmişe ve hiç şüphesiz ortak bir geleceğe sahiptir. Bu topraklarda yaşayan Kürtler, Türkler, Araplar ve bütün unsurlar, hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi ana dili konuşursa konuşsun, teninin rengi ne olursa olsun, bu topraklara ait büyük medeniyetin çocuklarıdır." diyen Kurtulmuş, bundan sonra sahip oldukları huzuru daha ileriye götüreceklerini kaydetti.

Diyarbakır'ın bir huzur kenti olarak çok sayıda misafiri ağırlayacağını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Burada bu muazzam kültürü her geldiğimizde biraz daha derinden teneffüs ederek bu muazzam kültürü yaşayacağız. İnşallah bu konser sırasında hep beraber ramazanın maneviyatına uygun bir akşam geçirmeyi diliyorum. Cenab-ı Allah hepimize ramazandan en iyi şekilde istifade edebilmeyi mümkün kılsın."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü orkestrası tarafından Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça ve Zazaca ilahi, nefes ve zikirlerden oluşan "Diyar-ı Huzur" konserinin verildiği programa, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve vatandaşlar katıldı.

