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Diyarbakır'da doktora saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

DÜ Acil ve Travmatoloji Hastanesinde muayene sırasındaki tartışmaya müdahale ederken hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktor müşahede altına alındı - Darbedilen Ahmet Azizoğlu: - "Baktığımız hastalara, kardeşimiz, çocuğumuz ve anne babamız gibi bakıyoruz. Ama maalesef düşmanmışız gibi bir tepki var"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da muayene sırasında çıkan tartışmaya müdahale eden doktor, hasta yakınlarınca darbedildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Acil ve Travmatoloji Hastanesine yanık tedavisi için getirilen çocuğun yakınları, cerrahi müdahale odasında taşkınlık çıkardı. Onları uyarıp, dışarı çıkmalarını isteyen doktor Ahmet Azizoğlu hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Darbedilen ve aynı hastanede müşahede altına alınan doktorun şikayeti üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

Ahmet Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıya uğramanın kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Hasta yakınlarını taşkınlık çıkarmaması yönünde uyardığı için darbedildiğini anlatan Azizoğlu, şöyle devam etti:

"Cerrahi odasının kapısını açtığımda içeride ondan fazla hasta yakını vardı. İki doktor arkadaş müdahale ediyordu. Bunlar 'Doktor nerede?' diye bağırıyordu. Sağı solu kırıp kapılara zarar vermişlerdi. Ben de hasta yakınlarına kendimi tanıtarak uyarıda bulundum. Bu sırada göğsüme bir yumruk aldım. Ben yine onları sakinleştirmeye çalıştım. Birisi burnuma yumruk attı. Sonra yedi sekiz kişi bana saldırdı. Beyaz kod verdik, güvenlikçi ve polis arkadaşlar geldi. Darp raporu aldım. Baktığımız hastalara, kardeşimiz, çocuğumuz ve anne babamız gibi bakıyoruz. Ama maalesef düşmanmışız gibi bir tepki var. Bunun önlenmesi gerekir. Vatandaşlarımızın da sağduyulu olmasını istiyorum. 24 saat esaslı çalışıyoruz. Bir sonraki gün yine işimize geliyoruz. 36 saat uyanık görev yapan arkadaşlarımız var. Benim annem hasta, gidip göremedim."

Azizoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yaşanmaması temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır sağlıkta şiddet

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