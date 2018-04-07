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Diyarbakır’da görülmemiş hizmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte yalnız yaşadığı tespit edilen yaşlıların adeta eli kulağı oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte yalnız yaşadığı tespit edilen yaşlıların adeta eli kulağı oldu. Görevliler, yalnız yaşadığı tespit edilen yaşlıların evlerine giderek tepeden tırnağa temizlikten geçiriyor. Kişisel bakımlarının yanı sıra görevliler, istenildiği takdirde misafir gelmeden önce ikramlıkları hazırlayıp yaşlıların hayata tutunmalarını sağlıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yaşlılar için önemli bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda 3’er kişilik ekipler halinde oluşturulan ekipler bir günde iki yaşlının evini ziyaret ediyor. Görevliler pencereden kapılara, toz almadan elbise katlamaya kadar tüm temizliği yaparken, ev sakini yaşlılar da bir köşede oturup demlenen çayı yudumlamanın keyfini çıkarıyor. Şimdilik 90 kişiye bu hizmetin verildiği Diyarbakır’da hedef, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çeken yaşlıları tespit edip onlara da ulaşmak.

Yaşlılar el üstünde tutuluyor
Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardım İşleri Şube Müdürü Ekrem Özkaya, son bir yıldır yaşlılar için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yaşlı birimlerinin şu an 286 kişiye hizmet verdiğini aktaran Özkaya, "Bunlardan 130 kişiye periyodik bir şekilde gıda yardımı yapılmaktadır. Bunlardan 90’ına ise evlerinde bire bir yardım hizmeti vermekteyiz. Bu yardım hizmeti çeşitlilik gösteriyor. Kişisel bakımlarını, banyolarını yapıyoruz. Hastaneye giderken kendilerine refakat ediyoruz. Elemanlarımız yaşlılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda mutfak alışverişlerini de sağlıyor. İhtiyaç duydukları her şeyi ekiplerimiz karşılıyor. En önemlisi de yaşlılarımızın temizlik ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Görevlendirilen ekiplerimiz yaşlıların evini ziyaret edip tepeden tırnağa temizleyerek kendilerine pırıl pırıl teslim ediyor. Bunun yanında yaşlılarımıza misafir geldiğinde de çalışıyoruz. Talep edildiği takdirde misafir gelmeden önce eve gidip hem temizliği yapıp hem de ikramlıkları hazırlıyoruz. Misafirler gittikten sonra da yeniden gelip evi toparlayıp temizliyoruz. Belediye olarak bütün yaşlılarımıza hizmet vermek için elimizden gelen bütün çabayı göstermekteyiz" dedi.

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