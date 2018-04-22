Diyarbakır'da 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünneti Yaşama' etkinliği

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, Hür Dava Partisi'ne (HÜDA PAR) yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu'nca 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama' etkinliği düzenlendi.
Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından organize edilen 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama' etkinliği, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'nda yapıldı. Programa HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, genel başkan yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, Filistin'den Hamas Sözcüsü ve Temsilcisi Dr. Sami Ebu Zuhri ile Irak, İran, Suriye ve Lübnan'dan çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğe katılanlar, iki yerde kurulan arama noktalarından geçirilerek, alana alındı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı programda, etkinlik öncesi Nevruz Parkı'nda bomba uzmanları, köpeklerle arama yaptı. Etkinliğe Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlandı. Konuşmaların yapıldığı programda, Batman Çocuk Grubu öğrencileri de Ortadoğu'da yaşanan olaylara dikkat çekmek için temsili kıyafetler giyip, konuşma yaptı. Program; Kürtçe, Türkçe, Zazaca ve Arapça okunan ilahilerle sona erdi.
FOTOĞRAFLI
Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti
CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama
ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum