Diyarbakır’da ‘Hazreti Peygamberi anlama ve sünnetini yaşama’ etkinliği

Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından “Hazreti Peygamberi anlama ve sünnetini yaşama” etkinliği adı altında program düzenlendi.
Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından merkez Bağlar ilçesi Nevruz Park’ta “Hazreti Peygamberi anlama ve sünnetini yaşama” etkinliği adıyla düzenlenen mevlit programına binlerce vatandaş katıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı noktalardan mevlit alanına ücretsiz seferler düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif’in okunmasıyla başlayan programa Filistin’den Hamas sözcüsü ve temsilcisi Dr. Sami Ebu Zuhri ile Irak, İran, Suriye, Mısır, Bosna, Lübnan’dan kanaat önderleri ve İslam alimleri katıldı. Kürtçe ve Türkçe ilahilerin seslendirildiği programda konuşmacılar, Kuran-ı Kerim’in özü ve hikmetiyle kavranması gerektiğini ve insanların Hazreti Muhammed’in ahlakı ile süslenmesi gerektiğini vurguladı. Programda ayrıca Batman Çocuk Grubu tarafından mazlum coğrafyalarda yaşanan dram anlatıldı.
Mevlit programı, okunan duanın ardından sona erdi.
İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?
ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum