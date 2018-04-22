Diyarbakır’da ‘Hazreti Peygamberi anlama ve sünnetini yaşama’ etkinliği

Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından “Hazreti Peygamberi anlama ve sünnetini yaşama” etkinliği adı altında program düzenlendi.

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından merkez Bağlar ilçesi Nevruz Park’ta “Hazreti Peygamberi anlama ve sünnetini yaşama” etkinliği adıyla düzenlenen mevlit programına binlerce vatandaş katıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı noktalardan mevlit alanına ücretsiz seferler düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif’in okunmasıyla başlayan programa Filistin’den Hamas sözcüsü ve temsilcisi Dr. Sami Ebu Zuhri ile Irak, İran, Suriye, Mısır, Bosna, Lübnan’dan kanaat önderleri ve İslam alimleri katıldı. Kürtçe ve Türkçe ilahilerin seslendirildiği programda konuşmacılar, Kuran-ı Kerim’in özü ve hikmetiyle kavranması gerektiğini ve insanların Hazreti Muhammed’in ahlakı ile süslenmesi gerektiğini vurguladı. Programda ayrıca Batman Çocuk Grubu tarafından mazlum coğrafyalarda yaşanan dram anlatıldı.

Mevlit programı, okunan duanın ardından sona erdi.