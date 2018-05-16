Diyarbakır'da iftar çadırlarına yoğun ilgi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle kentin değişik noktalarında kurulan iftar çadırları yoğun ilgi gördü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların iftar açmaları için, Şeyh Sait Meydanı, Ulu Cami, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi önü, Ben u Sen ve Bağlar Medine Caddesi olmak üzere 5 ayrı iftar çadırı kurdu. Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, iftar açmak için Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadırlara yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nce her gün, 5 ayrı çadırda, 6 bin kişiye hijyenik ortamda sıcak yemek dağıtımı yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin bölge illerine de hitap etmesi sebebiyle günlük 500 kişiye de sahur vaktinde yemek ikram edileceği belirtildi.

ŞEYH SAİD MEYDANI'NDA KONSER ETKİNLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi, Şeyh Said Meydanı'nda kurduğu iftar çadırının yanında kurulan dev sahnede iftar sonrı müzik etkinliği de düzenleyecek. Çeşitli sanatçıların seslendireceği tasavvuf, Türk Halk Müziği ve Kürtçe müzik etkinliği gecenin illerleyen saatlerine kadar sürecek.

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