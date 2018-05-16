Diyarbakır'da iftar çadırlarına yoğun ilgi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle kentin değişik noktalarında kurulan iftar çadırları yoğun ilgi gördü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların iftar açmaları için, Şeyh Sait Meydanı, Ulu Cami, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi önü, Ben u Sen ve Bağlar Medine Caddesi olmak üzere 5 ayrı iftar çadırı kurdu. Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, iftar açmak için Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadırlara yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nce her gün, 5 ayrı çadırda, 6 bin kişiye hijyenik ortamda sıcak yemek dağıtımı yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin bölge illerine de hitap etmesi sebebiyle günlük 500 kişiye de sahur vaktinde yemek ikram edileceği belirtildi.
ŞEYH SAİD MEYDANI'NDA KONSER ETKİNLİĞİ
Büyükşehir Belediyesi, Şeyh Said Meydanı'nda kurduğu iftar çadırının yanında kurulan dev sahnede iftar sonrı müzik etkinliği de düzenleyecek. Çeşitli sanatçıların seslendireceği tasavvuf, Türk Halk Müziği ve Kürtçe müzik etkinliği gecenin illerleyen saatlerine kadar sürecek.
FOTOĞRAFLI
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü
Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı
Elazığ'da genç kızlar cadde ortasında birbirlerine girdi! İşte o anlar!
Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum
Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı
İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor
BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum