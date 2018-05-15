Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Valilikçe ramazan dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi 38 bin 330 aileye 8 milyon 249 bin 15 liralık ayni ve nakdi yardım yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının zirveye çıktığı, paylaşmak ve yardıma muhtaç olanları anlamak noktasında, rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayı dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları (SYDV) aracılığıyla, il merkezi ve ilçelerde yardıma muhtaç vatandaşlara yardımlar yapıldığı belirtildi.

"Ramazan ayı boyunca il genelinde 38 bin 330 aileye toplam 8 milyon 249 bin 15 lira lira yardım yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sıcak yemeğe ihtiyacı olan yaşlı, yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımıza ramazan süresince Kaymakamlıklar ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığıyla sıcak yemek yardımı yapılacaktır. Bu kapsamda 2 bin 884 aileye 995 bin 300 lira nakdi yardım yapılacak. Ayrıca merkez Bağlar ilçesinde 9 bin 700 aileye 1 milyon 377 bin 550 lira nakdi ve ayni yardım, Bismil ilçesinde 2 bin aileye 1 milyon 83 bin 750 lira ayni yardım, Çınar ilçesinde 500 aileye 100 bin lira nakdi, 500 aileye 85 bin lira değerinde ayni, Çermik ilçesinde 790 aileye 249 bin 950 lira nakdi, Çüngüş ilçesinde 370 aileye 70 bin lira nakdi, Dicle ilçesinde bin aileye 170 bin lira nakdi, bin 40 aileye 150 bin lira değerinde ayni, Ergani ilçesinde 2 bin 500 aileye 540 bin lira nakdi, 450 aileye 60 bin lira ayni, Eğil ilçesinde 209 aileye 61 bin 600 lira nakdi, bin 70 aileye 160 bin lira ayni, Hani ilçesinde 500 aileye 100 bin lira nakdi, bin 100 aileye 147 bin lira değerinde ayni, Hazro ilçesinde 450 aileye 110 bin lira nakdi, merkez Kayapınar ilçesinde 700 aileye 280 bin lira nakdi, 3 bin 263 aileye 564 bin 600 lira ayni, Kocaköy ilçesinde 226 aileye 65 bin 900 lira nakdi, 2 bin aileye 200 bin lira ayni, Kulp ilçesinde 700 aileye 140 bin lira nakdi, Lice ilçesinde 457 aileye 110 bin 100 lira nakdi, Silvan ilçesinde 2 bin aileye 400 bin lira nakdi, merkez Sur ilçesinde 480 aileye 120 bin lira nakdi, 100 aileye 156 bin 600 lira ayni, merkez Yenişehir ilçesinde bin aileye 288 bin lira nakdi, 2 bin 341 aileye 463 bin 665 lira değerinde ayni yardım yapılacak."

Toplam 22 bin 266 aileye 4 milyon 943 bin lira nakdi yardım verileceği, 16 bin 64 aileye de 3 milyon 306 bin 15 lira değerinde ayni yardım yapılacağı aktarılan açıklamada, yardımlarla birlik ve beraberliğin daha çok pekişmesi, yardıma muhtaç vatandaşların sofralarının zenginleştirilmesi ve devletin şefkat elinin daima yanlarında olduğunun hissettirilmesinin sağlanacağı vurgulandı.

