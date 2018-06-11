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Diyarbakır'da iki kuzen serinlemek için girdiği gölette boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı bir mezrada  serinlemek için baraj gölüne giren iki kuzen, boğularak yaşamını yitirdi.Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Harmanardı Tali mezrasında amca çocukları olan Turan (19) ve Mehmet Akbulut (14) dün öğle saatlerinde serinlemek için köyde bulunan baraj göletine girdi.

DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı bir mezrada serinlemek için baraj gölüne giren iki kuzen, boğularak yaşamını yitirdi.Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Harmanardı Tali mezrasında amca çocukları olan Turan (19) ve Mehmet Akbulut (14) dün öğle saatlerinde serinlemek için köyde bulunan baraj göletine girdi. Uzun süre kendilerinden haber alamayan yakınları gölete geldi. Kuzenlerin giysisini gören ancak, kendilerini göremeyen yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibi bölgede çalışma başlattı. Suyun çamurlu olması ve sıfır görüş açısına sahip olması nedeniyle ekipler dün akşam geç saatlere kadar aramasını sürdürdü ancak sonuç alamadı.
Bunun üzerine ekipler, çalışmalarına son vererek sabahın erken saatlerinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından Turan ve Mehmet Akbulut'un cansız bedenlerine ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan çocukların cesedi otopsi yapılmak üzere bölgede hazır bekletilen ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kuzenler, hastanede yapılacak olan otopsinin ardından Tali mezrasında defnedilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin suda çalışması
-Yakınlarının beklemesi
-Cesetlerin çıkarılması
-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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