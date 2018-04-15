Diyarbakır'da iki trafik kazası: 2 ölü, 13 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Silvan karayolunda henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 21 SZ 787 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu geçtiği karşı şeritte 13 AT 078 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Her iki aracın şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Olayın ardından karayolunun diğer şeridinden geçen düğün konvoyundaki bir otomobilin sürücüsü kaza yapan araçlara bakmak için yavaşladı.
Arkadaki araçların hızını azaltamaması dolayısıyla 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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