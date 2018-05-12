Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu biri ağır 5 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diclekent Mahallesi'nde yapımı süren özel bir hastanesinin inşaatının iç kısmında iskele çöktü.
Olayda, biri ağır 5 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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